تحذير طبي بسبب إنفلونزا الطيور: عرضان للإصابة و5 إجراءات وقائية

حذر الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، من ملامسة الدواجن الحية والنافقة بسبب انفلونزا الطيور، مشددا على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر الإصابة بهذا الفيروس، كما أوضح أن هناك عرضان من الأعراض إذا ظهرت على الإنسان فعليه أن يذهب إلى أقرب طبيب حمى وأعراض تنفسية.

فيروس انفلونزا الطيور

وأوضح شفيق في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لتجنب الإصابة بفيروس انفلونزا الطيور فيجب اتباع الآتي:

أولا- تجنب ملامسة الطيور الداجنة المريضة والنافقة.

ثانيا- تجنب الاتصال المباشر مع الدواجن الحية.

ثالثا- ارتداء ملابس خاصة يتم تطهيرها ووضع ماسك على الوجه.

رابعا- الاهتمام بنظافة الطعام.

خامسا- تحسين الوعي بالحماية الذاتية.

أعراض الإصابة بـ«إنفلونزا» الطيور

وأشار أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، إلى أنه في حال حدوث حمى أو أعراض تنفسية، يجب عليهم ارتداء قناع وطلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن.

واستعرض شفيق، الموقف الوبائي لفيروس إنفلونزا الطيور H10N3 المستجد، موضحا أنه مطمئن لغاية، وأنه بتاريخ 1 يونيو الجاري تم اكتشاف إنفلونزا الطيور H10N3 في أول إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور H10N3 في مقاطعة جيانغسو بالصين.

الموقف الوبائي من إنفلونزا الطيور

وقال شفيق: «المريض ذكر، 41 عامًا، وأصيب بالحمى وأعراض أخرى في 23 أبريل، وذهبت إلى مؤسسة طبية محلية لتلقي العلاج في 28 أبريل بسبب تدهور حالته، في الوقت الحاضر حالة المريض مستقرة».

ولفت إلى أنه المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قد أجرى تسلسل الجينوم الكامل على عينات المريض المرسلة من مقاطعة جيانغسو، وكانت النتيجة إيجابية لفيروس H10N3. وأظهر التحليل الجيني الكامل للفيروس أن منشأ فيروس H10N3 من الدواجن.

وتابع الدكتور محمد شفيق قائلا إنه: من المعروف أيضا أن فيروس H10N3 ليس لديه القدرة على إصابة البشر بشكل فعال، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 على مستوى العالم، وفيروس H10N3 في الدواجن أقل ضررًا للدواجن من العترات الأخرى. وخطر انتقال العدوى على نطاق واسع منخفض للغاية.