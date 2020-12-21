الكويت تحظر استيراد الطيور من 7 دول أوروبية بسبب انفلونزا الطيور

قررت السلطات الكويتية حظر استيراد الطيور من 7 دول أوروبية، بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور بها.

وأصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قرارات بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية، وبيض التفريخ والصيصان (الكتاكيت) عمر يوم واحد للدجاج البياض، واللحم من 7 دول أوروبية.

وأوضحت وزارة الزراعة الكويتية، في بيان صحفي اليوم، أن حظر الاستيراد يشمل كل من بولندا، والدنمارك، والسويد، وبلجيكا، وإيطاليا، وكرواتيا، وفرنسا، بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور بالدول السبع.

وأكدت الوزارة ضرورة أن تخضع جميع الرسائل الواردة من تلك الدول حسب نوعها، للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفق إجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، والإجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونوهت وزارة الزراعة إلى أنه سترفض الرسائل المصابة بأي من الأمراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة، على أن يكلف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة إلى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة، دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.

في السياق ذاته، قررت السلطات الكويتية حظر حركة الطيران مع بريطانيا، بعد رصد انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة المتحدة أن السلالة الجديدة خرجت عن السيطرة.