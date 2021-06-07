بعد غيبوبة 17 يوما.. وفاة طفل بجرعة «بنج» زائدة في بسوهاج

توفي اليوم الاثنين، الطفل «يوسف محمد»، البالغ من العمر 11 سنة، داخل مستشفى سوهاج الجامعي، الذي تم نقله إليه من مستشفى خاص، دخله لإجراء عملية الزائدة الدودية، إلا أنه دخل في غيبوبة منذ 17 يوماً، بسبب جرعة «بنج» زائدة، وناشدت أسرة الطفل جامعة سوهاج لإنقاذ ابنها، وتم بالفعل نقله للمستشفى الجامعي، إلا أنه توفى داخل وحدة العناية المركزة.

وقال «حسام أمين»، خال الطفل «يوسف»، إنه دخل أحد المستشفيات الخاصة بسوهاج، يشتكي من ألم في جنبه الأيمن، وتم إجراء تحاليل له، وقرر أطباء المستشفى إجراء عملية الزائدة الدودية له، وبالفعل دخل حجرة العمليات، وتم اعطائه حقنه تخدير، وبدأت العملية، لكن في أثناء العملية توقف قلبه عن النبض.

وأضاف أن الأطباء في المستشفى أبلغوه بأن سبب توقف عضلة القلب هو جرعه تخدير زائدة، وتمت إعادة النبض إلى القلب، وتم استكمال الجراحة، ولكن الطفل لم يفق من الغيبوبة التي دخل فيها، مضيفاً أن الطفل هو الابن الوحيد لأسرته مع 5 بنات شقيقات، كما أن أسرته في حالة يرثى لها.

وقال «محمد يوسف»، والد الطفل «يوسف»، في شكواه التي تم قيدها بالمحضر رقم 15/11 إداري قسم أول سوهاج، بتاريخ 24 من الشهر الماضي، إن ابنه دخل المستشفى الخاص بتاريخ 21 مايو، لإجراء عملية جراحية «استئصال الزائدة الدودية»، لكن ابنه لم تحدث له إفاقة بعد العملية ودخل في غيبوبة، وتم وضعه في غرفة العناية المركزة.

وطالب والد «يوسف» النيابة العامة باستدعاء أطباء متخصصين للكشف عن سبب دخول ابنه في غيبوبة، وإعداد تقرير عن الحالة، كما توجه بمناشدة لمستشفى سوهاج الجامعي، لاستقبال الطفل وعلاجه، وبالفعل تم نقل الطفل للمستشفى الجامعي بواسطة سيارة مجهزة، إلا أنه توفى اليوم داخل قسم العناية المركزة.