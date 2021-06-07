بحضور كبار القراء.. عزاء إمام مسجد السيدة زينب السابق ببنها

شارك المئات من أهالي قرية «دملو»، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، والقرى المجاورة، في عزاء الدكتور عبد الله عزب، إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة، سابقاً، والذي لقي مصرعه على الطريق الزراعي قرب مدينة طوخ، خلال سفره من القاهرة إلى مسقط رأسه، حيث كان الراحل في طريقه من القاهرة إلى بنها، وتعرض لحادث مروري بالقرب من طوخ ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدمت «الوطن»، عبر موقعها، بثاً مباشراً من العزاء، الذي أقيم بقرية «دملو» بمركز بنها.. لمشاهدة البث : https://fb.watch/5ZWRWK1HAQ/

الطاروطي يشارك في عزاء عبد الله عزب

شارك في العزاء، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وعدد من كبار قراء الجمهورية، ومحافظتي القليوبية والمنوفية. واحيا الطاروطي قراءة القراءن في العزاء ترحما علي الفقيد ونعي الطاروطي الفقيد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفقيد قائلا: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. تلقيت بمزيد من الأسى والحزن خبر وفاة أخي وحبيبي فضيلة الدكتور عبدالله عزب، الذي أشهد الله عز وجل أنه كان من الأتقياء الصالحين».

وأضاف «أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يشفع فيه الصلاة والصيام والقرآن، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

المئات من اهالي دملو في عزاء عبد الله عزب

وادي المئات من اهالي قرية دملو واجب العزاء في الفقيد اليوم عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن سادت بين الاهالي والمعزين حيث كان الفقيد من رموز القرية ومصدر فخر لها وكان محبوبا بين الاهالي وشباب القرية

كانت وزارة الأوقاف قد اعلنت وفاة الشيخ عبد الله العزب إمام وخطيب مسجد السيده زينب، عن عمر يناهز 36 عاماً

الفقيد عبد الله عزب مشهور بتلاوته الخاشعة

واشتهر الفقيد الشيخ عبد الله عزب بتلاوته الخاشعة للقرآن الكريم، كما شارك في تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" بصحبة الشيخ خالد الجندي على قناة "dmc". كان رواد مسجد السيدة زينب قد أشادوا في وقت سابق بإدارة المسجد وحسن إدارة الشيخ عبدالله عزب، إمام المسجد له، وأعمال الإشراف على انتظام إلقاء المحاضرات والدروس الدينية، كما يتولى الاهتمام برعاية رواد المقام الشريف، وحسن استقبالهم. واستشعر العديد من الزوار المصلين بالنظام الإداري والديني للجامع، والاهتمام بنظافة ما حول السيدة زينب

وقال عدد منهم إن النظام عماد النجاح، وبالنظام وبالتنظيم يتحقق النجاح وإذا نجحت الإدارة الجديدة للجامع فمعناه راحة للمصلين والزوار بما نستشعر بسعادة الأئمة والموظفين والعمال.

وأدى المئات الجنازة، أمس، عقب صلاة المغرب وسط حالة من الحزن سادت بين الأهالي والمشيعين حيث كان الفقيد من رموز القرية ومصدر فخر لها وكان محبوبا بين الأهالي وشباب القرية.

فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية لأسرة الفقيد قدرها 20 ألف جنيه مع سرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقاته المالية.