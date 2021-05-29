نيابة جنوب القاهرة: عدم وجود شبهة جنائية في انهيار عقار بالسيدة زينب

بعد تشكيل لجنة لمعاينة انهيار عقار بالسيدة زينب والوقوف على أسباب انهياره وهل هناك شبهة جنائية من عدمه، صرحت نيابة جنوب القاهرة، بأن انهيار العقار رقم 4 الكائن بشارع النجار بالسيدة زينب والفحص والمعاينة تبين سقوط الجزء الأمامي بالكامل من أعلى لأسفل للعقار رقم 4 شارع النجار المكون من 5 طوابق بالأرضي والعقار خالٍ من السكان، وعلى مساحة 120 مترا تقريبا ونتج عن انهيار العقار حدوث انهيار لجزء من حائط للعقار رقم 6 المجاور بحائط الطابق الأرضي لمدخل العقار رقم 4.

كما أن العقار مكون من 3 طوابق بالأرضي على مساحة 120 مترا تقريبا، ومقيم به 3 أسر وهم: أسرة المواطن عبدالعال سيد علي بالطابق الأول، والأسرة الثانية أسرة المواطن عبدالمقصود سعيد يوسف بالدور الثالث، وأسرة المواطن أحمد عزمي علام بالدور الأخير ولا يوجد ثمة مصابين أو محتجزين بالعقار المنهار رقم 4.

وكانت غرفة عمليات حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، قد تلقت إشارة بسقوط جزء من العقار رقم 4 حارة النجار في المنيرة.

وانتقل الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحي، ومأمور قسم شرطة السيدة زينب ومساعد فرقة جنوب ووكيل إدارة شرطة المرافق، ومدير متابعة المنطقة الجنوبية إلى الموقع.

وأكد رئيس حي السيدة زينب، أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض رقم 17 لسنة 2018، والعقار مكون من 5 أدوار وحوائط حاملة وأسقف خرسانية على كاميرات حديدية، والعقار خالى من السكان، والحي اتخذ كافة الإجراءات القانونية في حينه فور صدور القرار، ما نتج عنه عدم وجود وفيات أو إصابات بالعقار والعقارات المجاورة له.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع العقار لتفادي الخطورة على الأرواح والممتلكات، وجار الآن إزالة العقار بالكامل بمعرفة قسم الإزالات بالحي على نفقة مالك العقار.