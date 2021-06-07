تدشين منطقة بولندية بالعين السخنة.. أبرز 15 تصريحا لرئيس «اقتصادية قناة السويس»

أجرى المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ومن تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر؛ تطرق خلالها إلى أبرز نجاحات الهيئة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 7 أعوام على توليه حكم مصر.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» 15 تصريحا لرئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس:

1. السنوات القليلة الماضية كانت مهمة بالنسبة للمنطقة على مستوى البنية التحتية، إذ تم تهيئة كل أنواع المرافق سواء مياه أو محطات تحلية أو معالجة صرف صحي أو كهرباء وغيرها.

2. عملنا على تدشين مشروعات جديدة بخلاف المشروعات القائمة بالفعل، أهمها التركيز على منطقة العين السخنة، لكي تكون مركزا إقليميا وعالميا للمشروعات والمنتجات البتروكيماوية.

3. منطقة «سيدا» الصينية مشروع رائد ويعتبر من أهم المشروعات التي قامت عليها المنطقة الاقتصادية، ونعتبرها حجر زاوية للمنطقة الصناعية في العين السخنة وأصبحت نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى مثل المنطقة الروسية في شرق بورسعيد.

4. سنوقع غدا مذكرة تفاهم جديدة مع شركة بولندية، لكي تشهد القناة أول منطقة بولندية في العين السخنة.

5. جرى وضع حجر أساس مجمع البتروكيماويات في العين السخنة وتبلغ تكلفته نصف مليار دولار ويوفر استثمارات ضخمة وفرص عمل كثيرة تقدر بنحو 15 ألف فرصة.

6. هذا المشروع رائد وضخم جدًا، ومن ضمن خطة الدولة المصرية لتحويل العين السخنة إلى مركز مهم في صناعة البتروكيماويات، وهناك مشروعين آخرين جارِ الترتيب والإعداد لهما وتوقيع عقودهما خلال الفترة المقبلة.

7. الغرض الأساسي من هذا المشروع هو تحويل المواد الخام البترولية إلى مجموعة متنوعة من المنتجات التي يدخل صناعتها خام البترول وهو ما يساعد على توطين الصناعات وإحلال الواردات.

8. منتجات هذا المجمع ستكون على درجة كبيرة من الأهمية وستسهم بشكل كبير في الناتج القومي المحلي.

9. إدارة المنطقة تعمل حول قناة السويس، إذ تنشد الدولة المصرية أن يكون لديها منطقة اقتصادية عبارة عن مناطق داخل الموانئ أو المناطق الصناعية المتكاملة.

10. الحوافز المتوفرة للمنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج جيدة جدا، وتستغل حركة الملاحة في قناة السويس.

11. وبالتالي فكل السفن التي تمر بقناة السويس ستحصل على قيمة مضافة من المنطقة الاقتصادية، إضافة إلى التمتع بالموقع الجغرافي والاتفاقيات التي تسمح للمشروعات القائمة في الدولة المصرية بالتعامل مع أفريقيا.

12. استغلال هذه الاتفاقيات من خلال الحوافز المتاحة للمنطقة الاقتصادية لأغراض التصدير من شأنها خلق أو جذب استثمارات مختلفة للعمل في المنطقة بشكل إقليمي حتى تكون المركز الرئيسي.

13. المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تبلغ مساحتها 5 ملايين متر، وهي منطقة صناعية متكاملة لجذب استثمارات وصناعات روسية متنوعة.

14. هذه المنطقة نموذج ناجح جدا في روسيا، وهي الأولى من نوعها خارج روسيا، وبالتالي كان هناك دراسات كثيرة، وجار الانتهاء من الأمور العالقة خلال اجتماع اللجنة العليا الروسية المقرر عقدها خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة وأعضاء الوفد من الجهات المختلفة للتغلب على هذه النقاط ووضع برنامج زمني أكثر وضوحا وأسرع في التنفيذ.

15. نحن الآن في طور وضع خطة سليمة للمشروع، وقبل نهاية هذا العالم سنكون بدأنا في الجزء الأول من المنطقة الصناعية، أي في أول مليون متر من إجمالي 5 ملايين متر، وبالتالي أتعشم أن يدخل المشروع حيز التنفيذ قبل نهاية العام.