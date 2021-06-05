رئيس «دفاع الشيوخ»: قناة السويس أغلقت 5 مرات طوال تاريخها

قال الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن فكرة ربط البحر المتوسط بالأحمر موجودة منذ عصر القدماء المصريين وما قبل التاريخ، وفي بداية الأمر كان الربط بين البحرين عن طريق استخدام النيل وروافده، في عصر الملك سنوسرت الثالث في 1874 قبل الميلاد.

وأضاف «الجندي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الربط بين النيل والبحرين الأحمر والمتوسط، أعيد استخدامه عدة مرات من بينها قناة «سيتي الأول» عام 1310 قبل الميلاد، وقناة «مخاو»، و«دارا الأول»، و«بطليموس الثاني»، ثم قناة «الرومان» ثم قناة «أمير المؤمنين» بعد الفتح الإسلامي لمصر، التي ظلت 150 عاما.

وأشار الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إلى أن ربط البحرين الأبيض والأحمر حدث بشكل مباشر عند حفر قناة السويس، التي تم افتتاحها للملاحة في 17 نوفمبر 1869، وأممتها مصر في 26 يوليو 1956، وعلى مدار تاريخها تم إغلاقها 5 مرات آخرها في ظروف عدوان 1967، واستمر إغلاقها لمدة 8 سنوات.

وأوضح الفريق أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القناة يتم تطويرها طبقا لما يحدث من تطور على مستوى بناء السفن في العالم، من خلال إدارة التخطيط، التي تدرس دائما مستقبل الملاحة والنقل البحري في العالم.

يُذكر أنه في 5 يونيو 1975، تم إعادة افتتاح القناة للملاحة العالمية، بحضور الرئيس أنور السادات، ليعلن في كلمة تاريخية له بها، أن: «ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه، همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار، لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها اليوم للملاحة من جديد، رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر».