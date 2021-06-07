«قومي الحضارة» يستضيف احتفالية توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير الفوتوغرافي

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، احتفالية توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الأوروبي السنوية، للتصوير الفوتوغرافي في نسختها الـ13، وموضوعها هذا العام «رحلة إلى الماضي.. مصر ومستقبلها»، وتم تنظيمها بالتعاون بين مكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووزارة السياحة والآثار، والبيئة، والدولة للإعلام.

حضر الاحتفالية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وحسام محسن مساعد وزير الدولة للإعلام، والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وألقى الدكتور أحمد غنيم، نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كلمة نقل خلالها تحيات وترحيب وزير السياحة والآثار بالفائزين وجميع الحاضرين.

وتحدث عن عنوان المسابقة هذا العام «رحلة إلى ماضي.. مصر ومستقبلها»، وأن موكب المومياوات الملكية، الذي شهده العالم في أبريل الماضي، يجسد هذا العنوان، ويربط بين الماضي والحاضر، مسلطًا الضوء على المتحف والوسائل التكنولوجية به، وأنه ليس فقط قاعات لعرض القطع الأثرية، بل هو منارة ثقافية حضارية.

ووجه الشكر للقائمين على فكرة المسابقة، والتي حققت الهدف المرجو منها، وكرم الفائزين بالمسابقة.

ومن جانبه؛ أشار ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن المسابقة هذا العام تلقي الضوء على جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشروعات الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشروعات التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات، لافتا إلى أنه شارك في المسابقة هذا العام 642 مصورا بأكثر من 1600 صورة.

وأوضح «أبو سديرة» أن وزارة السياحة والآثار، كرمت اثنين من الفائزين بتقديم جائزة لهم، عبارة عن رحلة سياحية لمدينة الغردقة، كجائزة خاصة لإبرازهم جمال وعراقة المعالم السياحية والأثرية، من خلال الصور التي شاركا بها، كما قدمت وزارة البيئة، من خلال «إيكو إيجبت»، جائزة خاصة لأحد الفائزين عن صورته في «البلو هول» بمدنية دهب، عبارة عن رحلة إلى محمية نبق في جنوب سيناء، وحصل اثنين من الفائزين على درع تكريمي من وزارة الدولة للإعلام، لصورهما التي تعزز رؤية مصر 2030، من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وحصل المشاركون أصحاب أفضل 30 صورة على شهادات تقدير.