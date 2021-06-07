«الإسكان الاجتماعي»: تسليم وحدات جديدة خلال الفترة المقبلة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن السبع سنوات الماضية، شهدت الكثير من الإنجازات الملموسة، منها بناء 505 آلاف وحدة سكنية بتكلفة قدرها 83 مليار جنيه، وسلموا أكثر من 65 ألف أسرة وحدات سكنية، موضحة أن عدد المتقدمين كان مليون و350 ألف، واستفادوا بدعم نقدي من الدولة بقيمة 6 مليارات جنيه، وحصلوا على تمويل عقاري من البنوك، في حدود 37 مليار جنيه، والفترة المقبلة ستشهد تسليم المزيد من الوحدات.

مبادرة جديدة خلال أيام

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الإثنين، أن الدعم النقدي يُخصم من المقدم المفترض أن يدفعه المستفيد، وهناك أيضا دعم آخر يحصل عليه المستفيد، وهو تخفيض سعر الفائدة لتصل إلى 5%، وهناك مبادرات مقبلة للتقسيط على 30 سنة بتمويل قدره 3% فقط.

المستفيد لا يتحمل زيادة أسعار مواد البناء

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه إذا حدثت زيادة في أسعار مواد البناء لا يتحملها المستفيد، وأيضا المرافق، وثمن الأرض تتحمله الدولة، موضحة أن سعر الوحدة الحقيقي يصل لثلاثة أضعاف الرقم الذي تباع به للمستفيد.

الانتشار على 14% من مساحة مصر

وشددت «عبدالحميد» على أن المستفيدين يجب أن يسكنوا في الأماكن التي حصلوا عليها، لأن الدولة تهدف إلى إنشاء عمران جديد، لكي يتوسع المصريون في الانتشار على مساحة مصر، وبدلا من أن كانوا يعيشون على مساحة 7% من أرض مصر، أصبحوا الآن يعيشون على مساحة 12.5% من إجمالي مساحتها، لافتة إلى أن أهداف خطة 2030 أن تصل مساحة الانتشار إلى نحو 14%.