تعرف على كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي بالتفاصيل في 10 نقاط

لا تزال واقعة العثور على 10 حيمر مذبوحة في محافظة المنوفية، محل اهتمام من المواطنين في ظل استمرار الأسئلة المتعلقة، بلحوم الحمير وخطرها على الصحة العامة، فضلًا عن استخدامات جلود الحمير، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» زاوية تمس الصحة الغذائية، ولا سيما ربات البيوت، ونرصد كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي.

كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي

ووفقا لما أعلنه الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين في مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في بث مباشر، وما صرح به الدكتور طارق الوكيل مدير عام مديرية الطب البيطري السابق ببني سويف، نقيب البيطريين الحالي بالمحافظة، فإن كيفية معرفة لحم الحمير عند الطهي عن لحوم الأبقار تتكشف من خلال النقاط التالية:

1- لحوم الحمير ذات لون غامق.

2- لحوم الحمير تتحول للون الأسود بعد الذبح ولا يكون بها دهون.

3- أثناء الغليان تطفو بقعة زيت كبيرة على سطح المياه.

4- عند وضع لحوم الحمير في مياه ساخنة تخرج منها رائحة كريهة أشبه لرائحة البول.

5- لحوم الحمير أكثر سرعة في الطهي وطعمها مُسكَّر.

6- ليس هناك ضرر من تناول لحوم الحمير على صحة الإنسان إلا في حالة إذا كانت هذه الحمير مريضة.

لحوم الأبقار

7 - لحوم الأبقار وردية تميل للإحمرار عكس لحوم الحمير التي تميل للون الأحمر الداكن.

8- اللحم البقري أجود أنواع اللحوم ويكون خليطًا بين ألياف اللحوم الحمراء والدهون بخلاف لحم الحمير الذي يصبغ باللون الأحمر فقط ولا يندمج بالدهون.

9 - في حال شواء لحوم الحمير يصعب التفرقة بينها وبين لحوم الأبقار.

10- يمكن التفرقة بين لحوم الحمير ولحوم الأبقار بسهولة عند شرائها وبعدة طرق.

ومن المعروف أنه غير مُصرح بذبح الحمير إلا لحدائق الحيوانات فقط، من أجل تغذية الحيوانات البرية والمفترسة عليها، في ظل مطالب نقابة الأطباء البيطريين في مصر بتعظيم دور الطبيب البيطري في الرقابة والتفتيش على اللحوم، حفاظًا على صحة المواطن المصري، من أجل ضمان غذاء آمن للشعب المصري بأكمله.