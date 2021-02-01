لونها أزرق وبني.. 3 طرق لتمييز لحوم الحمير والكلاب

مع انتشار عمليات بيع البعض للحوم مجهولة المصدر، ومصادرة السلطات الرقابية لكميات كبيرة منها، ويتبين فيما بعد أنها لحوم حمير، قدمت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، نصائح للمواطنين للتمييز بين اللحوم البلدي وأي لحوم أخرى التي يبيعها منعدمي الضمائر للمواطنين باعتبارها لحوماً بلدية.

وقال سعد زغلول، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك طرق يستطيع من خلالها المواطن التمييز بين لحوم الحمير والكلاب عن اللحوم البلدي من الأبقار والجواميس، قبل تناولها في وجباتهم اليومية، موضحا أن لون اللحوم البلدي تمتاز باللون الأحمر، بعكس لحوم الحمير التي تتشكل من اللونين الأزرق والأحمر القاتم مع دهون لونها أصفر.

وأضاف زغلول لـ«الوطن»، أن ملمس لحوم الحمير والكلاب لزج، كما أن لحوم الكلاب تحديداً لونها بني قاتم، بعكس اللحوم البلدية الحمراء.

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام، إن القانون يعاقب على جريمة الإتجار بلحوم الحمير، بتهم الغش التجاري وبيع سلع فاسدة والذبح بدون ترخيص، مشيرا إلى أنها «جنحة» تتراوح مدة عقوبتها بين الحبس لمدة 24 ساعة وحتى 3 سنوات.

وأضاف أنه لا يوجد نص قانون محدد يمنع الإتجار وبيع لحم الحمير، ولذلك فهو يدخل ضمنيا في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي حال وجود أذى على المواطنين تكون العقوبة بحسب الضرر.

وكانت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجي، أصدت حكما ضد فطاطري شهير كائن بمنطقة المعصرة، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، لإدانته باستخدام لحوم حمير في صناعة الحواوشي والفطائر.