التيك توك ينعش مبيعات إكسسورات الموبايل: تبدأ بـ50 جنيها وتصل لـ4 آلاف

حققت إكسسورات الهاتف المحمول انتعاشة قوية خلال العامين الماضيين، وأرجع تجار ومستوردون الأسباب إلى برامج «التيك توك». وبحسب ياسر فودة، مستورد، أكّد أنَّ «المحمول والاستاند والمايك وسماعات البلوتوث» جاءت في مرتبة متقدمة في مبيعات التجار، بدعم من انتشار برامج «التيك توك» وموسم الإجازات الصيفية وعودة المغتربين وسياسة تخفيض الأسعار التي انتهجتها بعض الشركات الموردة للإكسسورات.

ارتفاع 40% في مبيعات إكسسوارات الموبايل

وشهد سوق إكسسورات الموبايلات انتعاشة قوية بسبب زيادة برامج «التيك توك» مما أدى إلى زيادة الإقبال على الشراء عليها بنسب وصلت لأكثر من 40%، ما أدى إلى المنافسة بين الشركات للاستحواذ على أكبر قدر من العملاء، وتعد الصين من أكبر الدول الموردة الإكسسوارات لمصر.

وأضاف «فودة»، أنَّ إكسسوارات الموبايل تتأثر بمعدلات الطلب على الهواتف الجديدة، فكلما زاد الإقبال على شراء الهواتف ارتفعت مبيعات إكسسواراتها.

وكشف المستورد، أنَّ حالة الإقبال الملحوظة على الإكسسوارات إدت إلى اتجاه مصنعي الهواتف المحمولة لعمل عروض سعرية لتخفيض أسعار الهواتف، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على سوق الإكسسوارات، بالإضافة إلى أن إجازة نهاية العام الدراسي تسهم في رفع مبيعات الهواتف والإكسسورات،

ويباع استاند الموبايل قطر 15 سنتيمترًا ويحمل موبايل واحد بسعر يتراوح من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه، والاستاند قطر 45 سنتمترًا متعدد الإضاءة ويحمل أكثر من موبايل يباع بسعر يتراوح بين 60 حتى 900 جنيه متعدد الإضاءة والمايك بفلاشة ويحتوي على 4 اصوات بأسعار تبدأ من 90 حتى 100 جنيه والسماعة البلوتوث تبدأ من 50 حتى 4 آلاف جنية للسماعات الأصلية.

ومن جهته، قال حمد النبراوي عضو شعبة المحمول بغرفة القاهرة، إنَّ دخول موسم الصيف والإجازات ينعش مبيعات المحمول 40%، إضافة إلى عودة المغتربين وموسم الإجازات الطويلة التي يشهدها السوق المحلي، مبينًا أنَّ إكسسوارات الموبايل تتأثر بمعدلات الطلب على الهواتف الجديدة، فكلما زاد الإقبال على شراء الهواتف ارتفعت مبيعات اكسسواراتها.