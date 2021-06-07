واقعة بدأت بفقء عين.. السجن من 7 لـ15 عاما لقتلة «عريس عين شمس»

وصلت قضية مقتل «عريس عين شمس» محطتها الأخيرة، بعد عامين من وقوعها في يناير 2019، حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، 4 متهمين بالسجن من 7 إلى 15 سنة، لإدانتهم في واقعة مقتل الشاب محمد جاد الشهير بـ«محمد حماصة» وتمزيق جسده، في منطقة عين شمس، أمام خطيبته التي كانت برفقته، وذلك قبل أيام قليلة من زفافهما.

الأحكام:

وعاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم، كما عاقبت متهما رابعا بالسجن لمدة 7 سنوات فقط، فيما كفل القانون للمحكوم عليهم درجة أخرى من التقاضي، وهي الطعن على أحكام الإدانة أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.

خلافات ومناوشات:

قضية مقتل الشاب محمد أو «عريس عين شمس»، لم تكن بداية الشرر في خلافات أسرته مع أسرة المتهمين، بل كانت امتدادا لأشهر من المناوشات والمشاجرات بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت الوقائع في القضية منذ عام 2018.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الجمعة 5 أبريل 2018، نشبت مشاجرة بين عائلة المجني عليه «محمد حماصة» وعائلة أخرى بسبب خلافات الجيرة، أُصيبت فيها ربة منزل بـ«فقء عينها»، وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص متهمين في الواقعة، وعاقبتهم محكمة الجنايات إثنين منهم بالسجن لمدة 3 سنوات.

ونتيجة لتلك الخلافات، وقعت جريمة مقتل الشاب محمد، يناير 2019، بعدما انتهى من جولة مع خطيبته لشراء بعض متطلبات زفافهما، حيث مزّقوا جسده بالأسلحة البيضاء ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وحددت التحريات 5 أشخاص، أُحيلوا للمحاكمة الجنائية، عوقب متهم في البداية بالسجن لمدة 15 سنة، ثم سلّم 4 آخرون أنفسهم للشرطة، ومثلوا أمام المحكمة التي أصدرت بحقهم الحكم المتقدم.

دفاع المتهمين:

المحامي أشرف فرحات، دفاع أحد المتهمين المحكوم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، أبدى دفوعه أمام المحكمة، خلال جلسة المرافعات الأخيرة، حيث دفع بانتفاء صلة موكله بالحادث، مؤكدا أنه لم يكن موجودا بمسرح الجريمة لحظة وقوعها، كما استمعت المحكمة لمناقشة أجراها الدفاع مع عدد من شهود الإثبات، ثم حجزت الدعوى للحكم، وصدر الحكم المتقدم.