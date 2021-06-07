أستاذة بتمريض الزقازيق تفوز بالجائزة العربية للتميز بأبحاث كورونا

هنأ الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الدكتورة ماجدة عطية جابر عطية عبد الباقي، الأستاذ المساعد بقسم إدارة التمريض بكلية التمريض، وذلك لفوزها بالمركز الثاني عن بحثها الذي قدمته للمؤتمر العلمي، الذي عقده اتحاد الجامعات العربية اليوم الاثنين، تحت عنوان «الجامعات العربية ودورها في مواجهة تحديات جائحة كورونا: الجهود البحثية والتوعوية»، وقد تنافست الباحثة المصرية مع مجموعة من الباحثين من عدة دول عربية.

كما تقدم رئيس الجامعة بالتهنئة إلى أسرة كلية التمريض وجامعة الزقازيق، مؤكداً على دعم الجامعة للعملية البحثية والتعليمية وخدمة المجتمع، حيث تعد هذه الجائزة تقديراً للباحثين المصريين بصفة عامة، وجامعة الزقازيق بصفة خاصة.

والجدير بالذكر ان اتحاد الجامعات العربية أطلق ولأول مرة جائزة للتميز العلمي بأبحاث كوفيد-19، ليصار إلى منح جائزتين للأبحاث المميزة التي تتناول موضوع الجائحة على مستوى الجامعة، ومستوى الباحث، وذلك بهدف تشجيع الجامعات العربية على تنفيذ أبحاث علمية متميزة لخدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة.