تعليم المنوفية: إعادة توزيع درجات الإنجليزي بعد شكاوى الطلاب

أكد أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن اللجنة المشكلة لبحث شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بسبب صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والذي أداه الطلاب اليوم الاثنين، استقرت على تصحيح عينات عشوائية من امتحان اللغة الإنجليزية، وإعادة توزيع الدرجات على الأسئلة الأكثر إجابة من الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في الفيديو الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إعادة توزيع الدرجات على الأسئلة تأتي في إطار مصلحة الطلاب، ولا يخل بالفروق الفردية بين الطلاب وبعضهم البعض، مضيفاً أن هدف مديرية التربية والتعليم هو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والحفاظ على مستقبل الطلاب.

وأوضح «سويد»، في تصريحات سابقة اليوم الاثنين، أنه ورد إليه عدد من شكاوى أولياء الأمور، تفيد بصعوبة الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية، موضحاً أنه قرر تشكيل لجنة من الخبراء في التخصص لعرض الأمر عليهم ومراجعة الامتحانات مرة أخرى، للتحقق من مدى صحة الشكوى المقدمة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن الخولي، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية، إنه تلقى اليوم أكثر من اتصال تليفوني من أولياء الأمور والطلاب، الذين يشكون من صعوبة بعض الأجزاء في امتحانات اللغة الإنجليزية واللغة العربية للشهادة الاعدادية، وتم التواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ونقل شكاوى الطلاب وأولياء الأمور من صعوبة بعض الأسئلة الواردة في الامتحانات.