رئيس منتجي الدواجن يقسم أمام زراعة النواب: مزارع مصر لا تستخدم هرمونات

نفى المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ما يتردد بشأن استخدام هرمونات في صناعة الدواجن بمصر، مؤكدا لا توجد هرمونات، وإنما كلها فيتامينات يجري استحداثها في إطار التطور العلمي، لتستخدم كمدخلات طبيعية خاضعة للإشراف البيطري في صناعة الدواجن، للتوصل إلى أحجام وأشكال معينة للدواجن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، أسامه فتحي، أشرف الشبراوي، جمال فؤاد، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للنهوض بصناعة وتربية وإنتاج الدواجن، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن وجود بعض التجاوزات ببورصة البيض، ومجاملة بعض التجار عند تحديد الأسعار.

وقال العناني: «أقسم برب العزة، مصر كلها سواء مزارع مرخصة أو بير سلم أو غيرها، لا تستخدم هرمونات»

وأضاف، للأسف الشديد يظهر عبر بعض وسائل الإعلام، من يصفون نفسهم خبراء، يحذرون المواطنين من وجود هرمونات بالدواجن، مؤكدا أن جميع منتجي الدواجن في مصر، خسروا العام الماضي، بسبب زيادة الأسعار العالمية للأعلاف، والأعباء الكبيرة على المربيين.

وشدد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، على أهمية ما أعلنه رييس اتحاد منتجى الدواجن، فيما يتعلق بعدم استخدام أى هرمونات في صناعة الدواجن، وان ما يجري استخدامه هو مدخلات طبيعية فقط، خاضعة للرقابة البيطرية، لا تضر بصحة المواطن المصرى.

وأكد أن ذلك التأكيد من شأنه الرد على أي شائعات مغرضة يتم تداولها عبر وسائل إعلام مغرضة.

وأشاد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، بنفى اتحاد منتجى الدواجن، استخدام الهرمونات، كما أشاد بتصدير مصر للدواجن، فى ظل زيادة حجم السوق المصري، مشيرا إلى أن ذلك مؤشر جيد لصناعة الدواجن في مصر.