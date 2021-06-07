أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي، حدود الدخل الواجب توافرها لدى المواطن، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، المؤثرة على سعر شقق الإسكان الاجتماعى، المتاحة للمواطن ضمن المبادرة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الشقق المتاحة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية.

شروط الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

أولا: محدودو الدخل:

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري

الفرد الأعزب: 4.5 ألف جنيه.

الأسرة: 6 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة، وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى:

10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ثانيا: متوسطو الدخل

- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:

الفرد الأعزب: 10 آلاف جنيه.

الأسرة: 14 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة:

الفرد الأعزب: حتى 1.1 مليون جنيه.

الأسرة: أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه.

- الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى:

الفرد الأعزب : 15 % من إجمالي قيمة الوحدة.

الأسرة : 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة أقصاها 30 عامًا، ويشترط أن تكون الوحدات مسجلة، وليس عليها أي مخالفات، وجاهزة للمعيشة، أي كاملة التشطيب.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وجاءت مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتستهدف المبادرة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.