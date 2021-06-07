إعدام 13 طن «تامول» بمدفن المخلفات الخطرة بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، عن إعدام نحو 13 طن من مخدر «التامول» في مدفن «الناصرية» للمخلفات الخطرة، تنفيذاً لقرار المحافظ، اللواء محمد الشريف، وذلك برئاسة محمد عبد الله، مدير إدارة المخلفات الخطرة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية، تحت إشراف وكيل النائب العام، وممثل من هيئة ميناء الإسكندرية، وشرطة ميناء الإسكندرية والإدارة المركزية لتفتيش الصيادلة، وممثل من مصلحة الجمارك.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم خلال فترة الـ3 شهور الأخيرة، إعدام 65 طن «تامول» بمدفن المخلفات الخطرة، في ظل التنسيق التام مع جميع الجهات الأمنية والمعنية، مؤكداً أن مركز الناصرية للمخلفات الخطرة تم تجهيزه على أعلى مستوى، ليكون مجهزاً بشكل كامل، وآمناً لإعدام هذا النوع من المخلفات.

وأضاف المحافظ أن مركز الناصرية يعد من ثمرة الجهود البيئية للمحافظة مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لافتاً إلى أن سلامة المواطنين هو هدفنا الأول لعدم نشر السموم التى تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.

وافتتح محافظ الإسكندرية، يرافقه وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة، خلال شهر مارس الماضي، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة، بتكلفة 17 مليون جنية، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر، بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.