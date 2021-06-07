وزير التعليم عن أسئلة تنسيق الثانوية العامة 2021: «هذا السؤال ليس لنا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ليست لها علاقة بتنسيق القبول للجامعات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي المنوطة بالتنسيق.

جاء ذلك في رده على استفسار أحد أولياء الأمور على جروب «إدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، حول آلية تطبيق تنسيق موحد بين دفعة من الدفعات السابقة في الثانوية العامة والدفعة الحالية التي سيتم تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية والورقية عليها معًا، قائلاً: «هذا السؤال ليس لنا ولكنه التعليم العالي ومكتب التنسيق».

وعلق الدكتور طارق شوقي، على قول أحد الصحفيين أن هناك 3 مرات تحسين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، وأن نتيجة الامتحانات ستظهر مباشرة بعد الامتحان على التابلت وأن إجابات الامتحانات ستكون 3 اختيارات أقرب للصواب وعلى الطالب التفرقة بينهم من خلال مافهمه، قائلاً: «الصحفي مسؤول عن اجتهاداته ونحن أعلنا القرارات النهائية بكل وضوح ولا داعي لهذا الخلط وفي هذا التوقيت».

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب التحضير جيدًا للامتحانات، مشددًا على أولياء الأمور بضرورة ترك فرصة للطلاب للاستعداد الجيد للامتحانات وعدم الاستمرار في طرح أسئلة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 تمت الإجابة عليها في المؤتمر الذي عُقد مؤخرًا.

وتابع الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ ما تم إعلانه من تفاصيل حول امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكداً أنه سيتم إتاحة وقتا إضافيا حسب طبيعة كل مادة لتمكين الطلاب من الإجابة على البابل شيت والتابلت، لافتاً إلى أن الامتحانات تعتمد على طبيعة الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتليقن.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات تعقد بالنظامين الورقي والإلكتروني، وسط تنفيذ استعدادات مكثفة لتأمين اللجان الامتحانية، مؤكداً أنه سيتم تطبيق قوانين الغش بدقة وذلك في حالة محاولة الطلاب التحايل على الامتحان.