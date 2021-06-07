«حماة الوطن» يتكفل بعلاج ثلاثة أشقاء يعانون من ضمور العضلات في سوهاج

عرض برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، حالة إنسانية لثلاثة أشقاء من محافظة سوهاج، وهم «يوسف»، «بطرس» و«باسم»، يعانون من ضمور في العضلات، ويحتاجون إلى العلاج على نفقة الدولة، حيث إن ظروفهم المادية لا تُمكنهم من تلقي العلاج.

وبعد عرض التقرير، أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، أنهم تواصلوا مع اللواء طارق نصير، من حزب حماة الوطن، الذي استجاب للحالات، واعدا بالتعامل الفوري مع الحالة، لتقديم العلاج لهم.

يذكر أن حزب «حماة الوطن»، أعلن في وقت سابق، التكفل بدفع مقدم شقة بالإسكان الاجتماعي، بشكل عاجل للشاب إسلام عويس، الذي التقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أحد شوارع القاهرة أثناء جولة الرئيس، وحدثه عن ظروفه الاجتماعية وأحلامه.

كما وفر الحزب، مصروفات استخراج رخصه قيادة، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل سائق سيارة نقل، عقب استخراج رخصته، ومتابعة حالته المعيشية، حتى يتم تحقيق كل طلباته، كما وعد «حماة الوطن» بتقديم المساعدة لشقيقه في إجراء عملية جراحية بالأنف.

وبعد أن التقى الرئيس السيسي بالشاب، حرص الحزب على الذهاب إلى منزل إسلام، ومقابلته والتعرف على مشاكله الحياتية، وبناء عليه قدم الحزب كل الحلول السريعة لحل مشكلة إسلام عويس.

تأتي استجابة الحزب في إطار سياسته، لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، وذلك اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، التي يسعى الحزب لتحقيقها في كافة المجالات.

وقال إسلام عويس، إنه سعيد بمبادرة «حماة الوطن» فهو حزب لكل المصريين، مقدما الشكر إلى الحزب. قائلا «مش متخيل إني شاب 28 عاما وعامل دليفري صغير أقابل رئيس الجمهورية ويسألني عن أحوالي ويقوم حزب حماة الوطن بتحقيق أحلامي».