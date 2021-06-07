الجامعات: تصحيح إجابات الامتحانات خلال 72 ساعة من انتهائها

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020- 2021، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأنها تسير وفقا لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، موضحين أن غالبيتها بنظام البابل شيت، وأن تصحيح أوراق الامتحانات، سيكون خلال 72 ساعة عقب انتهائها، مع تقليل عدد المصححين في كل غرفة كنترول إلى أقل من النصف لتحقيق التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الامتحانات للفصل الدراسي الأول، تسير بصورة منتظمة وهادئة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك التشديد على الالتزام بالكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، وإجراء الكشف الطبي لجميع الطلاب بالجامعة، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع الهيئة العامة للمترو، بشأن زيادة عدد رحلات المترو، بالتزامن مع فترات الامتحانات لمنع التكدسات، والزحام بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة .

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ووفقا لقرارات الأعلى للجامعات، ستبدأ في التصحيح الفوري لأوراق الإجابات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، خلال 72 ساعة بعد انتهائها، مع تطبيق التباعد الإجتماعي دخل غرف التصحيح «الكنترولات»، وتخفيف أعداد المصححين لأقل من النصف، منوهاً بأن عمليات التعقيم والتطهير، تتم وفق أحدث النظم لمجابهة تفشي المرض.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، تتم وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التوسع في الاختبارات الالكترونية من خلال امتحانات البابل شيت، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أنه سيتم البدء في تصحيح أوراق الإجابات خلال 72 من انتهائها، وذلك للإسراع من إعلان النتائج في أسرع وقت، موضحا أن الجامعة شددت على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.