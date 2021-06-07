«رشوان»: مصر حققت تقدما في مجال مكافحة غسيل الأموال وانتشار الأسلحة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إن التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي، الذي يتحدث عن مكافحة غسيل الأموال، يؤكد أن المؤسسات في مصر تعمل بجهد كبير، وأن مصر تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتطبق جميع المعايير الخاصة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ويعد ردا على من يقول بتسيس القضاء، لافتا إلى أن القضايا مسجلة بالأرقام والأسماء من أجل الشفافية.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامي لميس الحديدي، اليوم الإثنين، أن هناك ظواهر عديدة مرتبطة بغسيل الأموال، منها ضخ الأموال بكثرة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مجموعة العمل المالي تنسق مع مختلف المؤسسات المصرية، لمراقبة النشاطات الاقتصادية في ظل وجود بعض الدول التي تدعم غسيل الأموال.

وأوضح «رشوان» أن تقييم مصر من قبل المؤسسات الدولية مرتفعا، لأن مصر تقوم بجهود جبارة لمكافحة غسيل الأموال ودعم الجماعات الإرهابية.

وأعلنت مصر الانتهاء من عملية تقييم النظم الخاص بها، لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، وطبقت مصر المعايير والاتفاقات الدولية بشكل منهجي صارم، عن طريق مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد، من خلال الاعتماد على خبراء وطنيين.