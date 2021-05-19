اسعار الذهب اليوم فى مصر.. ارتفع 6 جنيهات بمنتصف المعاملات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فى مصر في منتصف معاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو الجاري، بمقدار يتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد، وجاء الارتفاع الأكبر في عيار 24 حيث ارتفع من 913 جنيهًا في بداية المعاملات ليصبح بـ 919 جنيهًا، بفارق 6 جنيهات.

بينما جاء الأقل سعر لعيار 18 ، حيث أصبح سعر جرام 18 نحو 689 جنيهًا في منتصف المعاملات اليومية لأسواق المال، مقابل 685 جنيهًا في بداية اليوم، بفارق 4 جنيهات.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

وتستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية المتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الذهب اليوم في مصر «عيار 21»، إضافة لباقي الأعيرة الأخرى، وهى «24، وعيار 18، والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة»، بنحو:

أسعار الذهب عيار 24

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي اليوم الأربعاء، ما بين 917 و919 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 21

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم الأربعاء، ما بين 802 و804 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 18

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم ما بين 687 و689 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء، ما بين 6416 و6432 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء ما بين 916571 و918857 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة اليوم ما بين 28505 و28576 جنيهًا.

ومنذ العام الماضي، تذبذبت أسعار المعدن النفيس، سواء في الأسواق المالية والبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، حيث شهدت حالة من الارتفاع والانخفاض، تأثرا بتخبط العالم بعد انتشار جائحة كورونا، ليصل سعر المشغولات الذهبية لأعلى سعر تاريخي في أغسطس الماضي، ليكسر عيار 24 حاجز الألف جنيه.