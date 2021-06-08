سكان عزبة حرب.. من منطقة خطرة إلى مساكن حضارية كاملة التشطيب

نجحت محافظة الجيزة في تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لمواجهة المناطق العشوائية غير الآمنة وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها بإنشاء وحدات سكنية حضارية كاملة التشطيب بديلة لقاطنيها.

الوحدات التي أنشئت منحة من دولة الإمارات

وسلمت محافظة الجيزة عقود 80 وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب غير الآمنة بحى بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكارى بحى الهرم والتي تم إنشاؤها تتويجاً للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الإمارات الشقيقة من خلال منحة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني المنطقة.

تطوير عزبة حرب لتوفير حياة كريمة لقاطنيها

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات المهمة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، حيث شمل على إنشاء أربع عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة 180 وحدة سكنية حضارية لقاطني منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارٍ تنفيذه.

تسكين المرحلة الأولى بالمشروع في عام 2018

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خطوات ظهور ثمار مشروع عزبة حرب مرت بمراحل عديدة حيث شهدت في عام 2018 تسكين المرحلة الأولى من المشروع بواقع 50 أسرة، وتم تسكين المرحلة الثانية بواقع 80 أسرة من خلال حصرهم للوفاء باحتياجاتهم من المساكن اللائقة من أجل تحسين أوضاعهم وضمان حقهم في حياة أفضل.

تسكين كبار السن والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات في الأدوار الأرضية

قال المحافظ إنه تم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة تسكين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية، مشيرا إلى أنه تم توفير عدد من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلى حياتهم السكنية الجديدة.