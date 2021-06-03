محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع النيل

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تطوير شارع النيل، للوقوف على الوضع الحالي للأعمال، ونسب التنفيذ، للإسراع من وتيرتها، في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لشارع النيل، لإضفاء اللمسات الجمالية به لما له من أهمية حيوية.

وشارك في الجولة كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر مدين، واللواء أحمد عبد الفتاح، رؤساء أحياء العجوزة والدقي، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالجيزة.