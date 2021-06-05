محافظ الجيزة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين بمحافظة الجيزة؛ للاطمئنان على سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، يرافقه مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة.

واستمع المحافظ لتقييم الطلاب لمستوى الامتحان، وحث الطلاب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم مخالفته؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وكثفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، من استعداداتها لعقد الإمتحانات، مؤكدة تخصيص عيادة طبية في كل مدرسة لقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وكشف ناصر شعبان، مدير الإدارة التعليمية بمحافظة الجيزة، أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وتم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضاف شعبان لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة في ساعتها الأولى، مؤكدًا عدم رصد حالات شغب حتى الآن.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، يؤدون امتحان مادة اللغة العربية، ويؤدي طلاب محافظة القاهرة امتحان اللغة الأجنبية، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الامتحانات تحسب منها درجة الطالب التي تؤهله للمرحلة الاعلى، مشددة على جميع الطلاب بالاستعداد بشكل جيد للامتحانات.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم عقد امتحان دور ثاني بكامل الدرجات للطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تغيبوا عن الامتحانات الحالية، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا من الطلاب حتى الآن.