تعرف على زيارة سيرين عبدالنور للقاهرة لمدة 24 ساعة

تشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، الليلة الرابعة من ليالي fashion edition، المقام حاليا فى مصر.

ومن المقرر أن تشارك الإعلامية راندا جبر فى تقديم الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور التي من المقرر أن تحضر خصيصا للمشاركة في الحفل.

علمت «الوطن» أن زيارة سيرين لمصر لمدة 24 ساعة لمشاركة ودعم زميلاتها في الحفل منهم داليدا زوجة رامي عياش وجيهان زوجة راغب علامة.

انطلق fashion edition يوم السبت الماضي بتواجد عدد من الفنانات ابرزهم لوجين عمر ودرة التونسية ولارا إسكندر وأسيل عمران وعدد من مصممي الأزياء.

حضر اليوم الأول الفنانة لوجين عمران والفنانة التونسية درة وتم حوار بين العنود بدر والين وفى الساعة السادسة والنصف فقرة خاصة نيللي كسيس، وفى الساعة السابعة أقيم مؤتمر صحفي يشارك فيه نيكولا جبران وأيمن حسين وياسمين ثروت، فى أقيم حفل لداليدا عياش وزوجها رامي عياش.

أما اليوم الثاني فحضره أندرو ليستر ولارا إسكندر ومي جلال ومرزوق، أما اليوم الرابع والأخير اليوم سيبدأ فى تمام الساعة الخامسة بمحاضرة لـ دينا راغب ثم حديث بين ليلى سالم ولارا مغباب، ويشهد كل يوم حفل غداء وعشاء كل الفنانين من بينهم حفلات في الأهرامات بالجيزة.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة سيرين عبدالنور كان خلال شهر رمضان المنقضى حيث شاركت في إعلان خاص وظهرت فيه وهي مرتدية فستان أحمر اللون.

أما الإعلامية راندا جبر فهي تقدم برنامج ذا إنسايدر بالعربي من القاهرة، كما لها مشاركات فنية ودرامية عديدة منها أخت تريز وأريد رجلا وممنوع الاقتراب أو التصوير.