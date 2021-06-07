قررنا إعادته.. محافظ الإسماعيلية يكشف تفاصيل تسريب امتحان الدراسات

كشف اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، تفاصيل تسريب مادة الدراسات للشهادة الإعدادية بالمحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه بالفعل سُرب امتحان مادة الدارسات الاجتماعية، وتأكد من ذلك مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، موضحًا أنه تم إلغاء الامتحان وسيتم إعادته مرة أخرى.

وأضاف «بشارة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN»، أن هناك شقين رئيسيين في هذا الأمر، الأول هو المبادئ والقيم التي يتم تعليمها للطلاب، والآخر هو المساواة بين الطلبة، فلا يجوز مساواة الطالب الذي اجتهد وذاكر دروسه بطالب لم يقم بذلك لمجرد تسريب الامتحان.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن بعض أولياء الأمور تظاهروا أمام ديوان الإسماعيلية من أجل عدم إعادة الامتحان مرة أخرى، واعتماد نتيجة امتحان مادة الدراسات المسرب، لكن هناك قانون يجب على الجميع احترامه، «المشهد انتهى على خير، رغم قيام بعض الطلاب ببعض محاولات الشغب و غداً الثلاثاء هو آخر يوم في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة».

وبالملف ذاته، قال الدكتور عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب، إنه تفاجأ بتسريب فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود غش في لجنة امتحان اللغة العربية والهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، كما أنه في الوقت ذاته يرفض طبع الامتحان مرتين لأنه يُعد إهدار للمال العام للدولة، خاصة أن هناك غياب وإهمال كامل من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

وأردف أن موضوع الغش الجماعي كان متاحا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن وكيلة وزارة التربية والتعليم بالشرقية قامت بتقديم استقالة جماعية للمسؤولين عن تسريب الامتحانات والغش في المحافظة، وتم التواصل مع محافظ الشرقية وقام بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، لافتا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم.