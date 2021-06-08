الإسكان الاجتماعي: تلقينا 1.5 مليون طلب.. والإعلان الجديد سينضم لمبادرة الـ3%

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن هناك مليون ونصف المليون شاب تقدموا للحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهناك 364 ألف مستفيد منذ 2014 وحتى الآن، وفي نهاية العام سيكون هناك نصف مليون أسرة تسلمت وحداتها السكنية، وهناك 150 ألف وحدة في مراحل التشطيب، و300 ألف وحدة للذين حجزوا في الإعلان السابق، وسوف يتسلمونها خلال ثلاث سنوات، وبالتالي فإنه خلال ثلاثة أعوام سينتهوا من مليون وحدة سكنية.

وأضافت «عبدالحميد»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أنهم استهدفوا الفئات التي تحصل على متوسط دخل قيمته 1800 جنيه، وحوالي 65% من المستفيدين كانوا من الشباب، ودخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على شقة إلا في العشوائيات، ولكن الآن يحصلون على وحدات في الأماكن التي يعملون فيها، لافتة إلى أن إعلان شهر ديسمبر سينطبق عليه مبادرة الـ3%.

وتابعت أنهم عملوا بشدة على القضاء على ظاهرة «تسقيع» الوحدات السكنية ويشترطون على من يحصلون على الوحدات السكنية أن يعيشوا فيها، وأنفقوا حتى الآن 83 مليار جنيه، وهناك 100 مليار أخرى سوف تُنفق، وهذه المشروعات وفرت مليوني فرصة عمل، ويعمل فيها حوالي 200 شركة أغلبيتهم من القطاع الخاص، ومنهم شركات كبيرة وشركات صغيرة كبرت مع هذا المشروع.

وشددت على أنهم يقدمون الخدمات متكاملة للذين يقيمون في هذه الوحدات، ويعملون على خلق مجتمع متكامل لمن يعملون في هذه المناطق، لأن هم بناء العمارات فقط سيكون مثل ما حدث في عصور سابقة، دوتن وجود سكان لها يعيشون بها.

أما عن المبادرة الجديدة الخاصة بالبنك المركزي، الخاصة بالتمويل العقاري بنسبة فائدة 3%، فقالت إن هذا دعم كبير للبرنامج، وهناك إقبال كبير على إعلانات الإسكان الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن المبادرة خلال أسبوع أو اثنين، وإعلان شهر ديسمبر ستطبق عليه المبادرة الجديدة، وسيتم طرح عدد آخر لمتوسطي الدخل، مشددة على أنهم يأملون في تغيير نمط المطورين العقاريين.