إيزيس محمود: المرأة درة إنجازات الرئيس السيسي

قالت إيزيس محمود، مدير التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية قدمت الكثير للمرأة خلال 7 سنوات، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما حرص على أن تكون المرأة جزءا فعالا ومنتجا في المجتمع المصري، وقال إن المرأة المصرية هي نبض هذا المجتمع والوطن.

وأضافت محمود في حوارها مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «السيدات تقلدن المناصب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الخبرة والكفاءة والعمل الممتد، بالإضافة إلى اقتناع القيادة السياسية والشعب المصري، ولدينا شركات يملكن شركات ويستثمرن في البورصة المصرية وأكثر من 7% بمجالس الإدارات وبهذا نكون قد تخطينا متوسط شمال أفريقيا وشرق المتوسط التي تبلغ النسبة فيها 5.4%، أي أن المرأة كانت درة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

من جهته، تطرق محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إلى فكرة تدشين الصندوق، قائلا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أراد العمل على نطاق واسع من رفع كفاءة البنية التحتية وتدشين مشروعات عملاقة مع الحفاظ على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجات، وهو ما تطلب تضافر جهود الدولة المصرية مع جهود المجتمع المدني.

وأوضح، أن الرئيس السيسي كان أول المتبرعين والمساهمين في الصندوق، واستطاع الصندوق أن ينفذ أهم قافلة في العالم حصلت بموجبها على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، موضحًا أن الصندوق عمل على توفير رعاية صحية وتدشين تنمية عمرانية والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات.

أما الدكتور ياسر عبدالسلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج «تكافل وكرامة»، فقد تناول الحماية الاجتماعية ونصيب المرأة منه، قائلا بأن البرنامج بدأ بفكرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس عام 2015 من أجل تحويل الدعم من الإحسان إلى الشكل التنموي أي التركيز على التأمينات الاجتماعية والتأمين الاقتصادي والتحويل من الفقر إلى الإنتاج.

وواصل: «تعاملنا مع الفقر المدقع، واستحدثنا برامج جديدة لاتساع مظلة الحماية الاجتماعية وتغيير مفهوم الحماية الاجتماعية، وفي عام 2015 بدأنا بـ63 ألف أسرة ووصلنا حاليا إلى ما يقارب 3.7 ملايين أسرة بما يقارب 12 مليون فرد، وقاعدة بيانات تكافل وكرامة تشمل 9.2 مليون أسرة، و75% من الحاصلين على كارت تكافل سيدات».