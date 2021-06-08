انتهاكات الاحتلال: اقتحام الأقصى واعتقال 21 فلسطينيا وتجريف منشآت

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، أمس الإثنين، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم وممتلكاتهم، فقد اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك، ووضعوا لافتة عند مدخل باب المغاربة في محاولة لتغيير اسمه، وجرف آخرون منطقة أثرية في الخليل، كما شن الاحتلال حملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية طالت 21 مواطنا فلسطينيا، وأجبروا مقدسيا على هدم منزله، وهدموا منشآت في أريحا.

اقتحام المسجد الأقصى واعتقال 7 مواطنين في القدس

وفي القدس المحتلة، اقتحم 72 مستوطنا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

واعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، هم: عبد الله الهشلمون، وعبد الرحمن أبو عصب، وآدم صب لبن، ومحمد أبو عصب، ورياض الغزاوي من حي القرمي بالبلدة القديمة، ومحمد يونس عبد الرازق صيام من حي الثوري، وهو أسير محرر، ومهدي سلامة من مخيم شعفاط.

ووضع مستوطنون لافتة عند باب المغاربة، أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لتهويده.

وأفادت مصادر محلية، بأن ما تسمى منظمة «نساء لأجل الهيكل» وضعت لافتة عند مدخل باب المغاربة مكتوبًا عليها «باب هليل»، في محاولة لتغيير اسم الباب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأجبرت سلطات الاحتلال المواطن مهند بشير على هدم منزله في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بضغط من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص. وتبلغ مساحة المنزل 150 مترًا مربعًا، ويعيش فيه 5 أفراد بينهم 3 أطفال.

مداهمات واعتقالات وتجريف حي تاريخي بمحافظة الخليل

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، هم: فهد هاني الزعتري، والمساعد الأكاديمي في جامعة القدس المفتوحة جواد أيوب أبو صبيح (48 عامًا)، ونجله الطالب الجامعي طارق (26 عامًا)، وتيسير محمد عبد الله أبو صبيح (52 عامًا)، ونجله محمد (32 عاما)، ومؤيد سامي الشربي من مخيم العروب.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، وبلدات السموع، ويطا، ودير سامت، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وجرف مستوطنون، حيا تاريخيا قرب الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفاد مدير الدائرة القانونية في لجنة إعمار الخليل توفيق جحشن لــ «وفا»، بأن مستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، شرعوا بتجريف ما مساحته 400 متر مربع في حوش قفيشة وشريف، الذي قطنته بالإضافة للعائلتين المذكورتين عائلتا الفاخوري وأبو سنينة، قرب الحرم الابراهيمي بالبلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وذلك في سياق عمليات التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بالمدينة القديمة.

هدم 10 منشآت في محافظة أريحا والأغوار

وفي محافظة أريحا والأغوار، هدمت سلطات الاحتلال 10 منشآت في منطقة المعرجات شمال أريحا، بينها 6 بركسات وحظائر أغنام، و4 مساكن في منطقة عرب الكعابنة بالمعرجات، تعود للمواطنين: محمود سالم الظويعين الكعابنة، وأبنائه: عودة، وسالم، وغالب، بحجة عدم الترخيص، وشردت القاطنين، دون إخطار مسبق بنية الهدم، كما استولت على جميع ممتلكات المنشآت المهدمة.

مداهمات واعتقالات في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، هم: الأسيران المحرران رامي فضايل من حي الطيرة برام الله، وأشرف أبو عرام من بلدة بيرزيت، إضاقة إلى الشابين مجد الرمحي، وعطا شراكة من مخيم الجلزون شمال شرق رام الله.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، فتيين مصابين من بلدة الخضر، هما: خالد محمد غنيم (17 عامًا)، ومحمد رامي صلاح (16 عامًا).

وداهم جنود الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدة بيت فجار وعبثوا بمحتوياتها، عرف من بين أصحابها، محمد يوسف العس، وحمزة العس، وإياد أحمد ثوابتة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق حرملة، وجناتا، وهندازة، ورخمة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدة عورتا جنوب نابلس، هما محمود فيصل قواريق، وسامح محمد قواريق، أثناء تواجدهما في منطقة «خلة البوم»، على الأطراف الشرقية للبلدة.