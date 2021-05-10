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عاجل.. إصابة العشرات جراء اقتحام قوات الاحتلال لـ الأقصى

كتب:

حسن رمضان
08:00 ص | الإثنين 10 مايو 2021
اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اقتحام المسجد الأقصى المبارك

أصيب العشرات، جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، لـ«المسجد الأقصى المبارك».

واقتحمت شرطة الاحتلال في وقت سابق من اليوم، المسجد وأطلقت المئات من قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه المرابطين داخل «الأقصى».

وكانت جمعية «الهلال الأحمر» الفلسطيني، قالت في وقت سابق من اليوم: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تمنع طواقمها في القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

 

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