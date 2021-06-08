القصة الكاملة لاستشهاد شرطي ومقتل 3 عناصر إجرامية في الدقهلية

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية أحداثا دامية خلال 24 ساعة الماضية استشهد خلالها مخبر سري من قوة مديرية أمن الدقهلية، في مواجهات الشرطة مع اثنين من المسجلين خطر بعد قتلهما مسجل معلومات جنائية على كوبري ميت رومى مركز دكرنس، وهو ما دفع أجهزة الأمن للخروج وفرض حصار أمني على منطقة ميت رومي وخلال مداهمة وكر المطلوبين أمنيا بادروا بإطلاق النار استشهد خلالها المخبر من قوة مركز دكرنس، وواصلت القوات مطاردة المسجلين حتى تم قتلهما بدائرة مركز المنصورة بعد تبادل لإطلاق النار.

مقتل شخص له معلومات جنائية

بدأت الأحداث بقيام المسجلين خطر بقتل أحد الأشخاص يدعى «محمد شحم» في مشاجرة بمدينة دكرنس «له معلومات جنائية» على ميزانية ميت رومي بعد إطلاق النار عليه في الساعة السابعة والنصف صباحا وتوفي في الحال وتم نقل جثته إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبى الواقعة وهما اثنان من العناصر الإجرامية - لهما معلومات جنائية وسبق اتهامهما فى 17 قضية أبرزها «مخدرات - سرقة – ضرب» وتحركت قوات من المباحث والأمن العام والأمن المركزي، وقوات قتالية إلي ميت رومي بقيادة اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، وحال استهدافهما بمكان اختبائهما بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فبادلتهم بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.

استشهاد مخبر من قوة مباحث دكرنس

أسفرت المواجهات وتبادل إطلاق النار عن استشهاد أمين شرطة عزت عبدالمقصود، من قوة مديرية أمن الدقهلية إثر إصابته بطلق نارى، وأكد مصدر أمني، أن المتهمين تمكنوا من الهروب فور وقوع الحادث، وكثفت مباحث الدقهلية من جهودها، من أجل القبض على المتهمين.

تحرك المتهمين إلى قرية سلامون القماش

واصلت أجهزة الأمن مطاردتها إلى المتهمين «محمد .ا .ا» و«الشربيني .إ .ا» حتى وصلت إلى قرية سلامون القماش دائرة مركز المنصورة، والذين حاولوا الاختباء عند أحد أصدقائهم، إلا أن القوات توصلت إلى المكان وبمجرد وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق أعيرة نارية، فتمكنت القوات من قتلهما، وعثرت بحوزتهما على «بندقية آلية - بندقية خرطوش - كمية من الطلقات النارية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.