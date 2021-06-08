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محمود مسلم

عاجل.. نجاة رئيس مركز شرطة ككلة الليبية من محاولة اغتيال

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وكالات
02:28 ص | الثلاثاء 08 يونيو 2021
عاجل.. نجاة رئيس مركز «شرطة ككلة» الليبية من محاولة اغتيال

عاجل.. نجاة رئيس مركز «شرطة ككلة» الليبية من محاولة اغتيال

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن رئيس مركز شرطة مدينة «ككلة» الواقعة غرب ليبيا، نجا من محاولة اغتيال.

وكانت مدينة «سبها»، شهدت أمس الاثنين، استهداف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق، مساء أمس الاول الأحد، بسيارة مفخخة.

وانفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري فور وصولها إلى بوابة مفرق أبناء المأزق في سبها، ما أدى إلى مقتل مدير المباحث الجنائية بمدينة سبها النقيب إبراهيم عبدالنبي وإصابة آخرين، إلى جانب احتراق عدد من سيارات الشرطة.

وفي وقت لاحق، أعلن  تنظيم «داعش» الإرهابي، فجر أمس الاثنين، تبنيه التفجير، وقال على «تطبيق تليجرام»، إن أحد عناصره ويدعى محمد المهاجر اقتحم نقطة تفتيش أمس الأول الأحد بسيارة مفخخة.

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