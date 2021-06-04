صيف الغردقة انتعاش وفرفشة مع مهرجان الفوم على الشواطئ

رفعت فنادق الغردقة شعار «صيف وانسى الحر»، في مهرجان «الفوم»، على الشواطئ، الذي لاقي قبول وسعادة ومرح من الصغار والكبار واختلطوا سويا داخل الفوم في جو من البهجة والسرور.

ونظمت عدد من الفنادق السياحية بالغردقة مهرجان الفوم بمشاركة عدد من السائحات الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والنزلاء المصريين من رواد السياحة الداخلية بمشاركة الأطفال والصغار والكبار، من خلال تجهيز حمام سباحة خصيصاً للفوم على هيئة حوض كبير ارتفاعه ما يقرب من متر بقطر عشر أمتار مزود بموتور لضغط وتوزيع الفوم في جميع الأرجاء.

وقال سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية والخارجية وذلك في ظل توقف المهرجانات والحفلات لافتا إلى أن مهرجان الفوم لاقي قبول غير عادي من السائحين المصريين والأجانب والذين حرصوا على المشاركة من الصغار والكبار وعمل على ترطيب درجة الحرارة َوخاصة اننا في فصل الصيف.

وأشار محمد السباعى مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن الفنادق تحرص دائما على إعداد المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة َوذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ولفت إلى إقبال المواطنين على الشواطئ الغردقة و انتعاش السياحة الداخلية والخارجية من جميع الجنسيات الأجنبية المختلفة وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50 بالمائة وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء