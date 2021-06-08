الصحة: مصر بصدد استلام شهادة بخلوها من فيروس سي

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الصحة بصدد استلام شهادة مائية رسمية من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إن الدولة حريصة على مواجهة الامراض المزمنة وأنها حريصة على منح المواطنين التطعيمات التي وفرتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة الأمراض المتوطنة المختلفة.

ومن جهة أخرى، أكد مجاهد أن مصر استلمت 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك وذلك ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للأمصال واللقاحات وشركة سينوفاك الصينية.

وأوضح مجاهد أن إنتاج أول دفعة من اللقاح المصنع في مصر سيكون منتصف شهر يونيو الجاري، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز مصنع آخر بمدينة السادس من أكتوبر لتصنيع نوع آخر من اللقاحات من إحدى الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر من أولى الدول في العالم التي صنعت لقاحا لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مصر حصلت على موافقة مبدئية على تصنيع لقاح آخر من إحدى الدول الأوروبية ورفض الافصاح عن اسم اللقاح، مشددًا على أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق فور الانتهاء منه بشكل رسمي.

ومن جهة أخرى، علق مجاهد على قرار بريطانيا بوضع مصر في قائمة حمراء تضم 10 دول بخصوص فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم طلبوا السفير البريطاني بالقاهرة لمقابلة وزيرة الصحة وتحدد موعد لمقابلته الوزيرة عقب عودته من سفر خارجي، معربًا عن أمله في مراجعة هذا القرار بعد استعراض الوضع الوبائي.