المختبر الوطني الأمريكي يؤكد فرضية تسرب كورونا من مختبر ووهان

أكد «المختبر الوطني الأمريكي» فرضية تسرب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من مختبر مدينة «ووهان» الواقعة وسط الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قالت في وقت سابق في تقريرا، إن تسلسل التركيب الوراثي الخاص بالفيروس يشير إلى أن «كورونا» تم تخليقه في مختبر صيني.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الدراسة أعدها في مايو 2020 مختبر «لورنس ليفرمور» الوطني في كاليفورنيا، وأشارت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقا بشأن أصول الفيروس خلال الشهور الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الصين، شبهت الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ «كورونا»، بما وجه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

السفارة الصينية: منشأ الفيروس يجب أن يدرس بشكل مشترك العلماء حول العالم وعدم تسييسه

وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن «ليو بينجيو»، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن منشأ الفيروس، موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضاف بينجيو، أن أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة «الصحة العالمية» وبناء على الأساليب العلمية، مشدددا على أن الحملة الرامية لتسييس دراسة منشأ الفيروس والتشهير بالصين لا تختلف عن الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل.