تفشي كورونا بأحد أحياء جوانزو الصينية.. هل تصبح ووهان ثانية؟

في ظل انشغال العالم بالسلالة الهندية الجديدة، والفطريات التي ارتبطت بالإصابة بفيروس كورونا، أغلقت السلطات الصينية مدينة جوانزو، أحد الأحياء جنوبي الصين، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، للخضوع لفحص فيروس كورونا وذلك بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس، وسط مخاوف من تحول المدينة إلى ووهان ثانية.

وحسبما أفاد موقع «سكاي نيوز العربية»، أبلغت مدينة «جوانزو» في الصين، وهي مركز تجاري وصناعي يقدر عدد سكانها بنحو 15 مليون نسمة، عن 20 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وحسبما أفادت السلطات الصحية، فإن انتشار العدوى كان سريعا وقويا، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

ماذا يجب فعله حتى لا تتحول المدينة الصينية إلى ووهان ثانية؟

حتى لا يتكرر سيناريو مدينة ووهان الصينية، أوصى أطباء مكافحة العدوى والمتخصصون في الأوبئة والفيروسات بمنع الانتقالات من هذا الحي الذي ظهرت به حالات فيروس كورونا، منعا لانتشار الفيروس في باقي الأحياء، وبحسب قول الدكتورة سوزي عزيز، مدرب زمالة مكافحة العدوى، ورئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية العام، منع الانتقالات وتطبيق الاجراءات الاحترازية في هذا الحي الوسيلة الوحيدة لمنع تكرار تجربة مدينة ووهان الصينية في الموجة الأولى من الوباء.

وتابعت الدكتورة سوزي عزيز في حديثها لـ«الوطن» أن هذا الحي يجب إمداده بكافة المواد والسلع التي قد يحتاجها سكانه لفترة العزل البالغة 14 يوما وعدم دخول أي أفراد من الأحياء الآخرى له.

إلى جانب منع التنقل، أوصت أستاذ مكافحة العدوى بالتعقيم المستمر للأسطح والتزام أهله باستخدام الكمامات والقفازات: «لازم يلتزموا جدا بكل الإجراءات الاحترازية عشان مينتشرش الوباء بينهم»، بحسب قول الدكتورة سوزي عزيز.

التغذية الجيدة وتطبيق الحذر

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السنوسي، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق، على ضرورة تطبيق العزل ومنع الانتقالات بين أهالي هذا الحي وبعضهم البعض حتى لا ينتشر الوباء ويتفشى بين أهلها.

وتابع أستاذ الفيروسات في حديثه لـ«الوطن» بتأكيد ضرورة رفع المناعة والتغذية السليمة لسكان المدينة مع عدم التهاون في تطبيق الحظر التام بينهم حتى لا تتكرر تجربة مدينة ووهان.