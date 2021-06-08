انتخاب المالديف رئيسا للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه تم انتخاب وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، أمس الاثنين، رئيسا للدورة الـ76 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي تنافس فيها المالديف وتُنتخب لرئاسة الجمعية العامة، خلال عضويتها المستمرة منذ 55 عاما في المنظمة.

وزير خارجية المالديف يحصل على 143 صوتا من أصل 191

وحصل شاهد على 143 صوتا من أصل 191، وستستمر ولاية شاهد لمدة عام كامل، خلفا لـ«فولكان بوزكير» من تركيا الذي ترأس الدورة 75 للجمعية العامة.

من جانبه، قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تهانيه إلى عبدالله شاهد، معربا عن تطلعه للعمل معه، وشدد الأمين العام للمنظمة، في بيان، على أن الجمعية العامة هي من أجهزة الأمم المتحدة الأكثر تمثيلا.

وأضاف جوتيريش: «وهي أساس جميع أعمالنا في الأمم المتحدة، وضرورية لفعاليتنا كمنظمة»، مشيرا إلى أن الخبرة الدبلوماسية الطويلة لعبدالله شاهد، بما في ذلك منصبه الحالي كوزير لخارجية بلاده، منحته فهما عميقا لأهمية التعددية في مواجهة التحديات العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم.

وأكد الأمين العام للمنظمة، أن العالم الذي يعيش حالة حداد على ملايين الأشخاص الذين تم فقدانهم نتيجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» يحتاج خلال عام 2021 إلى الجمعية العامة أكثر من أي وقت مضى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأشار جوتيريش، إلى أن «كورونا» وجَّه ضربة قوية للمجتمعات والاقتصادات حول العالم، مشددا على أنه حتى يتمكن الجميع في كل مكان، من الحصول على اللقاحات فإن الفيروس ستظل تشكل تهديدا كبيرا.

وعبر جوتيريش عن تطلعه لأن تعالج الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة تأثير الوباء عبر الركائز الثلاث المعلنة لعمل المنظمة الدولية، وهي السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.