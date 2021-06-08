الاتحاد الأوروبي يعلن سريان قواعد محاربة المحتوى الإرهابي في الإنترنت

دخلت القواعد الأوروبية الجديدة لمحاربة المحتوى الإرهابي وخطاب الكراهية عبر شبكة الإنترنت حيز التنفيذ، أمس الإثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «المفوضية الأوروبية» في بيان، إن هذه القواعد تلزم منصات التواصل وشركات الإنترنت بحذف أي محتوى ذا طابع إرهابي خلال ساعة واحدة فقط من نشره.

«المفوضية الأوروبية»: القواعد الجديدة خطوة إضافية على طريق محاربة الإيديولوجيا المتطرفة

وأشارت «المفوضية»، إلى أن القواعد الجديدة تعتبر خطوة إضافية على طريق محاربة انتشار الإيديولوجيا المتطرفة وعاملا أساسيا من عوامل التوعية والوقاية ضد الهجمات عبر الإنترنت والتطرف.

وأكدت «المفوضية الأوروبية»، على أن القواعد الجديدة تحتوي على ضمانات حقيقية بشأن حرية التعبير وسهولة نقل المعلومة.

وتلزم هذه القواعد شركات الإنترنت والسلطات المحلية بالإعلان عن عدد المحتويات التي تم حذفها في مدة زمنية معينة والإجراءات التي اتبعت لتحديد نوعية وخطورة هذه المحتويات ونتائج فحص الشكاوى التي قدمها المتضررون.

وستمكن هذه القواعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من إنزال عقوبات بحق شركات الإنترنت التي لا تحترمها أو تخالفها.

من جانبه، وصف نائب رئيس المفوضية ماجاريتس شيناس، هذه القواعد بـ التاريخية، مشيرا إلى أنها تساهم في منع انتشار المحتوى الإرهابي على الإنترنت.

وأكد شيناس، أنها خطوة هامة على طريق تأمين رد أوروبي فاعل على الإرهاب والتطرف.

وفي سياق متصل، استبعد مراقبون أن تحدث هذه القواعد الغرض المأمول منها، إذ أن الشركات والدول هي من يحتفظ بحق اتخاذ القرار النهائي حول ماهية المحتويات.

وكانت «المفوضية الاوروبية» شجعت قبل سنوات شركات الإنترنت على التوقيع على مدونة سلوك لضبط المحتويات على الشبكة، لكن هذا الأمر لم يعط نتائج فعالة إذ لم يلتزم بالمدونة جزئيا إلا عددا قليلا من الشركات.