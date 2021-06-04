«كارثة جديدة للجائحة».. الهند تحذر من أخطر متحورات كورونا

ذكرت لجنة علماء بالحكومة الهندية في تقرير نُشر، اليوم الجمعة، أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة لأول مرة في الهند سلالة شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة «سارس-كوف-2»، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية «سلالة دلتا»، تنقل العدوى بنسبة تزيد عن 50% عما تنقله سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا، محذرين من أن «الإصابات السابقة والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها».

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا، التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى، بينما حذر خبراء، من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند، الجمعة، تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.