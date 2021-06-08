5 إنجازات مهمة في قطاع مترو الأنفاق والقطار الكهربي

يعد مترو الأنفاق من أهم القطاعات التي تلمس حياة المواطنين بشكل يومي، نظرًا لاستخدامها في التنقل من قطاع كبير من المواطنين، والتي شهدت طفرة هائلة بافتتاح عدد من المحطات الجديدة واستمرار العمل في الخطوط الجديدة، علاوة على إضافة القطار الكهربائي لمنظومة النقل الذكي.

اللواء دكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، كشف عن بعض إنجازات قطاع الأنفاق والقطارات الكهربية في تصريحات تلفزيونية له، نرصدها لكم كما يلي:

1- العمل على تطوير شبكة النقل في مصر ضمن خطة مصر 2020- 2054 لتحويلها من مجرد شبكة نقل مترو إلى شبكة تربط أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها.

2- بدأ العمل في مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق «خط الهرم».

3- استمرار العمل في المرحلة الثالثة للخط الثالث «العتبة - الكيت كات - روض الفرج - جامعة القاهرة»، بنسبة إنجاز وصلت إلى 70% ومخطط فتحها على مراحل اعتبارًا من النصف الأول من العام المقبل.

4- استمرار العمل في القطار الكهربائي الخفيف NRT «عدلي منصور- العاشر - العاصمة الإدارية» بإجمالي طول 103 كيلومترات تشمل المرحلة الأولى والثانية 70 كيلو مترا، ومخطط افتتاحها في شهر أكتوبر من العام الحالي، والذي سيكون أهم وسيلة نقل جماعي للعاصمة الإدارية الجديدة.

5- العمل على ربط التجمعات العمرانية بوسائل جر كهربائية مختلفة سواء في شرق العاصمة او اتجاه العاصمة الإدارية واتجاه أكتوبر وكل المجتمعات الجديدة.