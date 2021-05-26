نقل النواب تطالب بالاهتمام بالإعلانات في مترو الأنفاق: تحقق مليارات

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تساند من اجل الإصلاح كل مشروعات النقل وكافة المشروعات القومية، مؤكدا أن مصر تشهد ثورة تطوير حقيقية في النقل والمواصلات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة الهيئة القومية للنفاق بحضور رئيس الهيئة وممثلي وزارتي المالية والتخطيط، والتي فتح خلالها أعضاء اللجنة ملف الدعاية والإعلان بمحطات الأنفاق بعد إعلان مسؤولي الهيئة أن إيرادات الدعاية والإعلان بلغت 140 مليون جنيه بمحطات المترو وفق موازنة الهيئة.

وقال علاء عابد إنه لا يوجد إعلان ودعاية في العالم على المحاور والكباري «أوت دور»، ومعظم الإعلانات تكون بمترو الأنفاق أو وسائل المواصلات، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تحقق شركات الإعلان 15 مليار جنيه من إعلانات الـ«أوت دور»، وهذا رغم أن جائحة كورونا أثرت على إيرادات الإعلانات بشكل عام.

وقال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل خلال كلمته، إن موازنة النقل في مصر تصل إلى تريليون و522 مليار جنيه حتى 2024، منها السكة الحديد بموازنة تتجاوز 220 مليار جنيه، وهناك مشروعات كبرى يجري تنفيذها مثل ممرات التنمية والـ«مونورويل» والقطار السريع وتطوير مترو الأنفاق.

وشدد على أهمية الدعاية والإعلان بمترو الأنفاق ومحطات المترو، مشيرا إلى أنه في بعض البلاد تحقق من الدعاية والإعلان مليارات وإيرادات سنويا بدلا من الاعتماد على إيراد التذاكر فقط.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبوهميلة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، خلال كلمته باللجنة، إن الدعاية والإعلان بمحطات مترو الأنفاق تساعد على تضاعف الإيرادات، ودعا إلى إعطاء شركة متخصصة بالهيئة أو من خارج الهيئة إدارة إعلانات المونوريل أو القطار السريع ومحطات المترو والقطارات، ويمكن أن تحقق مليارات وليس 140 مليون جنيه.

وطالب «أبو هميلة»، أيضا، بالاهتمام بالجانب الخدمي بمحطات القطار والمترو، من خلال إنشاء محال للملابس والخدمات مثل المطاعم، سواء بمحطات المترو أو بالسكة الحديد والمترو، لتحقيق إيرادات إضافية.