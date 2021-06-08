حريق وانفجار وزلزال وحشيش.. كوارث طبيعية وبشرية في 5 دول

شهدت عدد من الدول عدة حوادث خلال الساعات القليلة الماضية، منها حريق وسط العاصمة العراقية «بغداد» أسفر عن مقتل شخصين اثنيين، كما شهدت الصين مقتل 8 عمال جراء انفجار منجم في وسط الصين، وشهدت باكستان فقدان 18 شخصا على الأقل جراء انحراف سيارة ركاب وسقوطها في نهر بمنطقة كوهيستان العليا شمال غربي البلاد، وضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل قضاء «داتشه» جنوب غربي تركيا، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية او مادية.

إنقاذ 5 أشخاص جراء اندلاع حريق داخل منزل سكني وسط «بغداد»

وقال مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، إنّ شخصين اثنين لقيا مصرعهما، وجرى إنقاذ 5 آخرين جراء اندلاع حريق داخل منزل سكني في منطقة شارع الكفاح وسط العاصمة العراقية «بغداد».

وأوضح المصدر الأمني، في حديث لقناة السومرية الإخبارية العراقية، أنّ الدفاع المدني أنقذ 5 أفراد وانتشل جثتين من عائلة واحدة قضوا اختناقا بالدخان بسبب اندلاع الحريق.

وفي الصين، ذكرت السلطات المحلية، أمس الاثنين، أنّه جرى تأكيد وفاة 8 من عمال المناجم جراء انفجار فحم وغاز في مقاطعة «خنان» بوسط الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكان الحادث وقع مساء الجمعة الماضي في منجم تشغله شركة خبي المحدودة للفحم والكهرباء، فيما كان هناك 355 شخصا يعملون تحت الأرض، وجرى انتشال 347 منهم إلى السطح بأمان، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لمعرفة سبب الحادث.

وفي باكستان، قال مسؤول إنقاذ، إنّ 18 شخصا على الأقل فقدوا بعد أن انحرفت سيارة ركاب عن الطريق بسبب السرعة الجنونية، وسقطت في نهر بمنطقة كوهيستان العليا الواقعة في مقاطعة «خيبر باختونخوا» شمال غربي البلاد.

وقال مسؤول الطوارئ في خدمة الإنقاذ الطارئة في كوهيستان العليا، محمد حمزة، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنّ عمليات البحث عن الركاب المفقودين وإنقاذهم جارية.

وأشار حمزة، إلى أنّ الغواصين المحترفين في خدمة الإنقاذ يشاركون في أنشطة الإنقاذ، موضحا أنّ المتطوعين المحليين يشاركون أيضا في استعادة الأشخاص المفقودين.

فرق الطوارئ الباكستانية تواجه صعوبات في تنفيذ عملية الإنقاذ بسبب وعورة التضاريس

وفي سياق متصل، ذكرت الشرطة الباكستانية، أنّ فرق الطوارئ تواجه صعوبات في تنفيذ العملية بسبب وعورة التضاريس في المنطقة.

وفي تركيا، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنين، قبالة سواحل قضاء «داتشه» جنوب غربي البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت «إدارة الكوارث والطوارئ» التركية، في بيان، أنّ الزلزال كان على عمق 18.97 كليومتر ومركز الزلزال على بعد 37.60 كليومتر عن ساحل «داتشه» في بحر إيجه.

البحرية السنغالية تعترض مركبا يحمل 8.3 طن من مخدر الحشيش في 279 كيسا

وفي السنغال، أعلنت القوات المسلحة السنغالية أنّ البحرية اعترضت، أمس الأول الأحد مركبا كان يحمل 8.3 طن من مخدر الحشيش في 279 كيسا، وأكياس معبأة بالجبس قبالة ساحل البلاد، فيما جرى إيقاف المركب الذي كان يرفع علم توجو على بعد 140 كيلومترا من العاصمة السنغالية «دكار» وعلى متنه 7 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.