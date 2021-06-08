10 مكتسبات تاريخية للمرأة في عهد السيسي.. تعرف عليها

مكاسب ضخمة حصدتها المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحصل عليها من قبل، حيث وصلت إلى مستوى تاريخي في التمكين السياسي والاقتصادي، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية، والإنجازات التي حدثت في ملف تمكين المرأة والمرحلة الجديدة التي تعيشها حاليًا، نرصدها لكم في نقاط في السطور التالية كما يلي:

1. إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ العام 2017 هو عام للمرأه المصرية.

2. وصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر.

3. نسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر.

4. وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري 25%، أي ما يعادل الربع.

5. تواجد غير مسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل لـ12.5% من إجمالي الأعضاء.

6. عدد النائبات بمجلس النواب وصل لـ162 نائبة بنسبة 27% من إجمالي الأعضاء.

7. زيادة نسبة المشروعات الموجهة للمرأة إلى 68.8% خلال عام 2018، في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.

8. وصلت نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لـ45% لأول مرة.

9. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

10. بدأ العنصر النسائي العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل لأول مرة في تاريخ مصر.