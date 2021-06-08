مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل غزة «هش»

وصف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالهش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واوضح وينسلاند، عبر موقع التدوينات القصيرة«تويتر»: «أنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب»، مطالباً بضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار.

وكانت «الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية»، حذرت في وقت سابق، الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنها تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو.

وأضافت الغرفة المشتركة، أنها لن تسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

اعتقالات إسرائيلية للفلسطينيين في «بيت لحم» و«نابلس»

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 5 فلسطينيين بينهم أسير محرر من بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، بينما أفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، محمد رؤوف أبو يابس «22 عاما»، وقصي عدلي حمامرة «22 عاما»، من قرية حوسان غرب بيت لحم، وعلي محمد مصلح «48 عاما»، وأحمد عزات أبو دية «23 عاما»، والأسير المحرر غسان إبراهيم زواهرة «33 عاما»، جميعهم من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وأضاف المصدر الأمني، أنه خلال اقتحام مخيم الدهيشة اندلعت مواجهان بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، دون الإبلاغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت مساء أمس الاثنين، شابين من بلدة عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، لوكالة «وفا» الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود فيصل قواريق، وسامح محمد قواريق، أثناء تواجدهما في منطقة «خلة البوم»، على الأطراف الشرقية للبلدة.