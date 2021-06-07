مراقب أممي: يجب اتخاذ وقفة ضد إسرائيل لضمان أن هذه آخر مرة لإعمار غزة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه يجب السعي للربط بين إعادة الإعمار وإعادة إحياء المسار السياسي نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو.

وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب اتخاذ وقفة سياسية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، لضمان أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي سيضطر العرب فيها إلى إصلاح البنية الأساسية في غزة، وبالتالي يجب الربط بين مساري إعادة الإعمار والتسوية السياسية.

وتابع المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن مصر كانت محورًا رئيسًا في إعادة إحياء عملية السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ولم تتوقف عن العمل، إذ انخرطت مع الأردن مع مجموعة ميونخ التي تضم ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي للإبقاء على قوة الدفع في عملية السلام، إذ كانت تجتمع هذه المجموعة بحضور الجانب الفلسطيني والتشاور معه بُغية الاستمرار في الإبقاء على المحاور الرئيسة لعملية السلام قائمة وفاعلة إلى أن تبدأ المرحلة القادمة بعد انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن، الذي أظهر اهتماما بالغا بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشار السفير ماجد عبدالفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إلى أن الدور المصري مقدر جدا من قبل الجانب الفلسطيني والجانب العربي وجامعة الدول العربية، ومن ثم فإن المطلوب هو المزيد من قوة الدفع وأن تقدم مصر دورا رائدا بالتنسيق والترتيب مع الدول العربية الأخرى للتحرك السياسي المطلوب نحو تنفيذ حل الدولتين.