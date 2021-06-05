دياب اللوح مطالبا بتدخل عاجل: قطاع غزة في حاجة لإغاثة كاملة (فيديو)

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن قطاع غزة بأكمله في حاجة لإغاثة كاملة وعاجلة، مؤكدا أن شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وحتى الطرق، تضررت بشكل يتخطى حاجز الـ 50% بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، محذرا من أن هذا سيسبب أضرارا ومخاطر صحية كبيرة خاصة في ظل وباء كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم أجمع، مطالبا بأن يكون هناك تدخل عاجل لإصلاح هذه البنية التحتية.

وأوضح «اللوح»، خلال استضافته ببرنامج «بيت للكل»، المذاع على شاشة الفضائية المصرية، أن هناك مجهودت مبذولة خلال الوقت الحالي من السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من مصر التي وصفها بـ «الشقيقة الكبرى»، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول العربية ومن المجتمع الدولي، وذلك لحصر حجم الأضرار التي لحقت قطاع غزة خلال العدوان الأخير، ومن ثم وضع المخططات الهندسية لإعادة إعمار هذا القطاع.

وأشار السفير الفلسطيني بالقاهرة، إلى أن السلطات الفلسطينية المحلية بدأت في إصلاح بعض الأضرار ونجحت بالفعل في بعض الأمور، معترفا في الوقت ذاته أن فلسطين تعاني من نقص بالمواد اللوجيستية، متابعا: «لأن المخازن الطاقة والمياه تم قصفها خلال العدوان، وفقدنا كل المعدات والإمكانيات»، مؤكدا أنه لهذا فلسطين في حاجة لإغاثة عاجلة على مستوى هذه الخدمات الحيوية الضروية.