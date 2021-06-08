القبض على سعودي بتهمة الاعتداء على 3 حراس بأحد المجمعات التجارية

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، المقدم محمد الشهري، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، قام بالاعتداء بآلة حادة على 3 من أفراد الحراسات الأمنية المدنية، بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الشرطة: الاعتداء وقع بعد منع عناصر الحراسة والدة المعتدي من الدخول

وأضاف الشهري، فى بيان، أن الاعتداء وقع بعد منع عناصر الحراسة الأمنية المدنية والدة المعتدي من دخول المجمع لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار المتحدث الأمني السعودي، إلى أن أفراد الحراسة الأمنية المدنية هم بصحة جيدة، موضحا أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت صحيفة «سبق» السعودية، أفادت في وقت سابق نقلا عن مصادر: «حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع، وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج إلى تحديث، فطلب الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا».

وأوضحت المصادر: «بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع، وبعد يومين وتحديدا يوم السبت الماضي، وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع».

وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو، أظهر شخصا يقوم بالاعتداء على 3 عناصر من أفراد الأمن بأحد المجمعات التجارية في مدينة الدمام عاصمة المنطقة الشرقية السعودية.