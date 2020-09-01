تفعيل قرار حظر دخول القادمين من الخارج دون PCR برحلتي الدمام وأثينا

بدأ مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر، تطبيق قرار الحكومة المصرية بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مطلعه بمطار القاهرة الدولي، أن أولى الرحلات التي تم تطبيق القرار على ركابها، هي رحلة شركة طيران النيل رقم NP1272 القادمة من مدينة الدمام السعودية على متنها 150 راكبا، ورحلة خطوط إيجين الجوية تحمل رقم A3930 القادمة من مدينة أثينا اليونانية وعلى متنها 99 راكبا.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى إنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتباراً من اليوم 1 سبتمبر، و لحين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، نوهت إلى أنه وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من اليوم 1 سبتمبر ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .